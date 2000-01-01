Шофер автобуса врезавшегося в остановку был за рулем 8 часов
В израильских СМИ сообщается о том, что окружной суд Ришон Ле Циона освободил под домашний арест водителя компании Эггед Александра Лейбмана.
Лейбман находился за рулем автобуса рейса 947, врезавшегося в остановку на перекрестке Бедек в районе аэропорта Бен-Гурион. В результате аварии погибли четыре и были ранены 14 человек.
Полиция требовала оставить Лейбмана под стражей еще на пять дней. Полиция утверждает, что Лейбман находился за рулем восемь часов подряд.
Основанием для таких требований полиции стало утверждение о том, что Лейбман “не выполнил требований закона”. Полицейские представитель сообщил: "Он вышел на работу в 13:30, проехал 80 километров, в три часа сделал перерыв на десять минут. Водитель утверждает, что не был уставшим. Речь идет о семи часах интенсивной поездки из Хайфы в Иерусалим и обратно. Его спросили, почему он не отдыхал, и он ответил, что не чувствовал себя уставшим”.
Лейбман из-за пробок по пути в Иерусалим задержался - и из-за этого не успел отдохнуть положенное ему по закону время, и был вынужден вернуться дорогу спустя считанные минуты после прибытия в столицу. По инструкциям Эггед, водитель должен был сделать часовой перерыв.
Эггед сообщил, что автобус недавно прошел ежемесячную проверку: “Автобус находился в хорошем состоянии. Тормоза также были проверены в июле”.
Полиция, между тем, просит тех водителей, которые находились в районе перекрестка Бедек 22 декабря на шоссе №40 связаться нею по телефону 050-5071842.
Полиция сообщила, что Лейбман “опасен” а также о том, что руководство Эггед вызвано на допрос.
В крови Лейбмана не обнаружено следов алкоголя или наркотиков, он не пользовался в пути своим сотовым телефоном, и в этот день у него не было чрезмерной нагрузки. На настоящий момент ни следователи, ни водитель, ни Эггед не смогли дать сколько-нибудь вразумительного объяснения причин инцидента.
В понедельник, 23 декабря, стали известны имена двух жертв ДТП, в которое попал автобус маршрута 947.
Среди погибших оказалась 35-летняя жительница Иерусалима Хейли Варенберг. Музыкальный коллектив "Шир Хадаш", в котором она состояла, выразил соболезнования близким. Похороны женщины состоятся 24 декабря.
Также в аварии погиб 79-летний Йосеф Кахалани из Петах-Тиквы.
Во вторник, 24 декабря, стало известно имя третьей жертвы ДТП, в которое попал автобус маршрута 947.
Погибшей оказалась 71-летняя гражданка Израиля и США Берта Шварц.
Женщина приехала из Филадельфии, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы и увидеть внука, который должен родиться через две недели. В автобусе также был ее муж. Имя еще одной погибшей женщины пока неизвестно.