26.12 11:20 MIGnews.com

Шофер автобуса врезавшегося в остановку был за рулем 8 часов

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В израильских СМИ сообщается о том, что окружной суд Ришон Ле Циона освободил под домашний арест водителя компании Эггед Александра Лейбмана.Лейбман находился за рулем автобуса рейса 947, врезавшегося в остановку на перекрестке Бедек в районе аэропорта Бен-Гурион. В результате аварии погибли четыре и были ранены 14 человек.Полиция требовала оставить Лейбмана под стражей еще на пять дней. Полиция утверждает, что Лейбман находился за рулем восемь часов подряд.Основанием для таких требований полиции стало утверждение о том, что Лейбман “не выполнил требований закона”. Полицейские представитель сообщил: "Он вышел на работу в 13:30, проехал 80 километров, в три часа сделал перерыв на десять минут. Водитель утверждает, что не был уставшим. Речь идет о семи часах интенсивной поездки из Хайфы в Иерусалим и обратно. Его спросили, почему он не отдыхал, и он ответил, что не чувствовал себя уставшим”.Лейбман из-за пробок по пути в Иерусалим задержался - и из-за этого не успел отдохнуть положенное ему по закону время, и был вынужден вернуться дорогу спустя считанные минуты после прибытия в столицу. По инструкциям Эггед, водитель должен был сделать часовой перерыв.Эггед сообщил, что автобус недавно прошел ежемесячную проверку: “Автобус находился в хорошем состоянии. Тормоза также были проверены в июле”.Полиция, между тем, просит тех водителей, которые находились в районе перекрестка Бедек 22 декабря на шоссе №40 связаться нею по телефону 050-5071842.Полиция сообщила, что Лейбман “опасен” а также о том, что руководство Эггед вызвано на допрос.В крови Лейбмана не обнаружено следов алкоголя или наркотиков, он не пользовался в пути своим сотовым телефоном, и в этот день у него не было чрезмерной нагрузки. На настоящий момент ни следователи, ни водитель, ни Эггед не смогли дать сколько-нибудь вразумительного объяснения причин инцидента.В понедельник, 23 декабря, стали известны имена двух жертв ДТП, в которое попал автобус маршрута 947.Среди погибших оказалась 35-летняя жительница Иерусалима Хейли Варенберг. Музыкальный коллектив "Шир Хадаш", в котором она состояла, выразил соболезнования близким. Похороны женщины состоятся 24 декабря.Также в аварии погиб 79-летний Йосеф Кахалани из Петах-Тиквы.Во вторник, 24 декабря, стало известно имя третьей жертвы ДТП, в которое попал автобус маршрута 947.Погибшей оказалась 71-летняя гражданка Израиля и США Берта Шварц.Женщина приехала из Филадельфии, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы и увидеть внука, который должен родиться через две недели. В автобусе также был ее муж. Имя еще одной погибшей женщины пока неизвестно.