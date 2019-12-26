26.12 10:51 MIGnews.com

В Нацерете размыло стену и она рухнула на автомобили

מזג האוויר הסוער | תיעוד: קיר קרס על כביש בשכונת סליזיאן בנצרת. לא היו נפגעים באירוע אך נגרם נזק לרכבים שחנו בסמוך למקום. המשטרה מטפלת במפגע וביקשה מסקרנים ולתושבים שלא להגיע לאזור • צפו @ali_mograbi pic.twitter.com/sQzdNfcVW0 — חדשות 13 (@newsisrael13) December 26, 2019

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В городе Нацерет из-за проливных дождей размыло стену и она обрушилась на стоявшие под ней автомобили.На месте происшествия действуют три пожарные бригады. К счастью никто не пострадал, но автомобилям причинен значительный ущерб.Также сообщается о нескольких внезапных наводнениях в Вади Араа и Ха Шарон, пожарные в нескольких случаях спасли заблокированных водой в автомобилях водителей.Из-за дождей и затопления дорог огромные транспортные пробки образовались в Тель-Авиве в районе бульвара Роках и улицы Рауль Валленберг.В Тайбе, Баум аль-Фахм, Бака аль-Гарбия и Кафр Кара улицы превратились в потоки. На шоссе 444 пожарные спасли несколько водителей из зоны затопления. Затоплены улицы в Калансва и в Кфар Кана.За день уровень озера Кинерет поднялся на шесть сантиметров.Перед началом дождей вечером 26 декабря на севере выпало лишь 50% осадков, обычно выпадающих к этому времени года. Менее чем за сутки выпало уже более 110% осадков.Предполагается, что в ближайшие 36 часов дожди продолжатся практически безостановочно.