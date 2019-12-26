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В Нацерете размыло стену и она рухнула на автомобили 26.12 10:51   MIGnews.com

В Нацерете размыло стену и она рухнула на автомобили

В городе Нацерет из-за проливных дождей размыло стену и она обрушилась на стоявшие под ней автомобили.

На месте происшествия действуют три пожарные бригады. К счастью никто не пострадал, но автомобилям причинен значительный ущерб.





Также сообщается о нескольких внезапных наводнениях в Вади Араа и Ха Шарон, пожарные в нескольких случаях спасли заблокированных водой в автомобилях водителей.

Из-за дождей и затопления дорог огромные транспортные пробки образовались в Тель-Авиве в районе бульвара Роках и улицы Рауль Валленберг.

В Тайбе,  Баум аль-Фахм, Бака аль-Гарбия и Кафр Кара улицы превратились в потоки. На шоссе 444 пожарные спасли несколько водителей из зоны затопления. Затоплены улицы в Калансва и в Кфар Кана.

За день уровень озера Кинерет поднялся на шесть сантиметров.

Перед началом дождей вечером 26 декабря на севере выпало лишь 50% осадков, обычно выпадающих к этому времени года. Менее чем за сутки выпало уже более 110% осадков.

Предполагается, что в ближайшие 36 часов дожди продолжатся практически безостановочно.


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