В Нацерете размыло стену и она рухнула на автомобили
В городе Нацерет из-за проливных дождей размыло стену и она обрушилась на стоявшие под ней автомобили.
На месте происшествия действуют три пожарные бригады. К счастью никто не пострадал, но автомобилям причинен значительный ущерб.
מזג האוויר הסוער | תיעוד: קיר קרס על כביש בשכונת סליזיאן בנצרת. לא היו נפגעים באירוע אך נגרם נזק לרכבים שחנו בסמוך למקום. המשטרה מטפלת במפגע וביקשה מסקרנים ולתושבים שלא להגיע לאזור • צפו @ali_mograbipic.twitter.com/sQzdNfcVW0