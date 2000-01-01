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В Африке мальчика растерзал крокодил на глазах у друзей | Фото:27.12 02:59   MIGnews.com

В Африке мальчика растерзал крокодил на глазах у друзей

В окрестностях малавийского города Нкотакота, что в Восточной Африке, 15-летнего подростка растерзал крокодил, прямо на глазах у друзей мальчика. Об этом пишет The Maravi Post.

Юноши решили пойти искупаться в реке. 15-летнего Миксона Джемсона схватил крокодил, как только он вошел в воду. Остальные мальчики выбежали на берег и принялись звать на помощь.

К месту происшествия подбежали взрослые, но Миксон был уже мертв. Сообщается, что причиной смерти было удушье.


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