27.12 02:59 MIGnews.com

В Африке мальчика растерзал крокодил на глазах у друзей

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В окрестностях малавийского города Нкотакота, что в Восточной Африке, 15-летнего подростка растерзал крокодил, прямо на глазах у друзей мальчика. Об этом пишет The Maravi Post.Юноши решили пойти искупаться в реке. 15-летнего Миксона Джемсона схватил крокодил, как только он вошел в воду. Остальные мальчики выбежали на берег и принялись звать на помощь.К месту происшествия подбежали взрослые, но Миксон был уже мертв. Сообщается, что причиной смерти было удушье.