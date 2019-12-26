Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз 26.12 10:30   MIGnews.com

В Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз

Сухогруз Zelek Star, плавающий под панамским флагом, вынесло из-за штормовой погоды на пляж Ораним в Ашдоде. Сухогруз построили в 2005 году. Корабль - 90 метров в длину и 14 в ширину, может перевозить до 4500 тонн грузов.

Вчера, 26 декабря, порт Хайфы был закрыт из-за штормовой погоды. Вдоль побережья сила ветра достигала 90 км/ч. Высота волн составляет четыре-шесть метров. До закрытия в гавань порта были заведены четыре судна, стоявшие на западном рейде. Шторм продолжится и завтра - сила ветра составит до 60 км/ч.




Корабль был обнаружен во время утреннего обхода берега работниками мэрии Ашдода. Корабль найден с южной стороны порта. Администрации Портов удалось спасти команду. на настоящий момент в районе, где корабль выбросило на берег не обнаружено утечек топлива.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:30
Зажигательные устройства из Газы будут уничтожать лазерами
11:20
Шофер автобуса врезавшегося в остановку был за рулем 8 часов
11:16
Саар: судьбоносный день для "Ликуда" и Израиля
10:51
В Нацерете размыло стену и она рухнула на автомобили
10:09
Coca-Cola Israel оштрафована Антимонопольным управлением
09:54
На Рождество во Франции неизвестные устроили стрельбу
09:48
Вдова убитого в Хар Хома: Сосед грозил его зарезать
09:45
Израильские ученые нашли способ борьбы с волчанкой
09:25
В "Ликуде" начались праймериз: 116 000 избирателей
09:13
Лапид: поздравляю Лицмана - "победителя" выборов в Ликуде
09:03
115 мм осадков в Кармиеле, 3 мм - в Иерусалиме
08:52
В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов
08:41
Атака на иранскую базу в Сирии: 5 погибших
08:14
Иерусалим - самое быстрорастущее туристическое направление
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus