26.12 10:30 MIGnews.com

В Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз

מזג האוויר הסוער | אוניית משא נסחפה לחוף באשדוד כתוצאה מהרוחות העזות • צפו בתיעוד @bokeralmog



(צילום: עיריית אשדוד) pic.twitter.com/GlcWfCdzjQ — חדשות 13 (@newsisrael13) December 26, 2019

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Сухогруз Zelek Star, плавающий под панамским флагом, вынесло из-за штормовой погоды на пляж Ораним в Ашдоде. Сухогруз построили в 2005 году. Корабль - 90 метров в длину и 14 в ширину, может перевозить до 4500 тонн грузов.Вчера, 26 декабря, порт Хайфы был закрыт из-за штормовой погоды. Вдоль побережья сила ветра достигала 90 км/ч. Высота волн составляет четыре-шесть метров. До закрытия в гавань порта были заведены четыре судна, стоявшие на западном рейде. Шторм продолжится и завтра - сила ветра составит до 60 км/ч.Корабль был обнаружен во время утреннего обхода берега работниками мэрии Ашдода. Корабль найден с южной стороны порта. Администрации Портов удалось спасти команду. на настоящий момент в районе, где корабль выбросило на берег не обнаружено утечек топлива.