26.12 18:58 MIGnews.com

Мужчине солгали о болезни матери, чтобы вызвать на допрос

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Житель Иерусалима обвинил сотрудника полиции в том, что тот пытался вызвать его на допрос, солгав о госпитализации его матери.Мужчина из ультраортодоксального района Меа Шеарим получил звонок около двух недель назад от кого-то, кто представился сотрудником United Hatzalah, сообщил канал 12. "Он сказал мне: "Ваша мама упала в обморок, она едет в больницу, приезжайте быстрее."Мужчина сказал, что начал подозревать, что что-то не так, и начал записывать звонок. Когда он попросил передать трубку матери, ему сказали, что она без сознания. Он задал еще несколько вопросов и повесил трубку. Затем мужчина решил проверить все самостоятельно и позвонил домой - на телефон ответила его мама."Она сказала мне, что в ее доме были полицейские, которые искали меня", - сообщил он. "Я сказал, что кто-то позвонил и заявил, что она упала в обморок, и мама начала смеяться".Затем мужчина перезвонил мнимому фельдшеру и начал ругаться с ним. Вскоре, тот признался, что на самом деле полицейский.В полиции, тем не менее, заявили, что мужчина подозревается в нападении, и что был выдан ордер на его арест, но несколько попыток вызвать его в участок не увенчались успехом."И даже если у них есть что-то против меня, ни один сын не заслуживает того, чтобы ему позвонили и сказали, что их мать упала в обморок", - сказал он, добавив, что не знает почему его разыскивают. Полиция уже заявила о неприемлимости подобных тактик.