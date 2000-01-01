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Две волны израильских ударов: атака длилась полтора часа 26.12 08:47   MIGnews.com

Две волны израильских ударов: атака длилась полтора часа

Израильский портал DEBKA, со ссылкой на “надежные американские источники”, сообщает подробности ночных ударов по Дамаску.

По версии портала, в первой волне атак участвовали истребители-бомбардировщики  F-16 Sufa. Они нанесли удары крылатыми ракетами Delilah.

Сирийские источники, однако, утверждают, что все ракеты Delilah были сбиты - не представляя тому никаких доказательств. Израильтяне после этого якобы применили смарт-бомбы GB-39, которые “причинили умеренный ущерб”.

После неудачи первой атаки, ЦАХАЛ организовал вторую волну бомбардировок, в ходе которых были применены истребители-бомбардировщики  F-35 Adir.

По утверждению DEBKA, вопреки информации, распространенной израильскими и сирийскими СМИ, главной целью израильских ударов были объекты сирийской армии, а не “Хизбаллы” и Ирана.

Согласно сирийскими и ливанским источникам, атака продолжалась полтора часа - столько же, сколько последняя атака 29 ноября, в ходе которой были атакованы 15 целей “Хизбаллы” и Ирана.


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