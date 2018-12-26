26.12 07:21 MIGnews.com
После атаки в Сирии: взрывы в районе Кейсарии и Пардес-Хана
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что минувшей ночью была активирована система ПВО против сирийских ракет.
Жители Кейсарии, Каркур, Хадеры и Пардес-Хана сообщают о том, что слышали мощные взрывы.
Второй канал израильского ТВ сообщает: “Жители Каркур видели гигантский огненный шар и не могли поверить своим глазам”.
ЦАХАЛ, между тем, никак не комментирует сообщения в сирийской и международной прессе об атаках в районе Дамаска.
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