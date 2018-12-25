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Дамаск был атакован после приземления иранского Боинга 26.12 11:38   MIGnews.com

Дамаск был атакован после приземления иранского Боинга

Израильский портал ynet  сообщает одну из версий удара ВВС ЦАХАЛа по Дамаску минувшей ночью.

Атака, как и несколько предшествовавших ей ударов, была связана с прибытием в Дамаск иранского военно-транспортного самолета. На нем, по всей видимости, перевозится современное вооружение для “Хизбаллы”.

Речь идет о транспортном самолете Boeing 747 компании  Air Qeshm, связанной с Корпусом стражей исламской революции.

Самолет вылетел из международного аэропорта Тегерана в международный аэропорт Имама Хомейни. Оттуда он вылетел в международный аэропорт Дамаска, где он приземлился в 19:45. Иранский самолет вылетел обратно в  Тегеран в 23:30. Всего самолет провел на земле менее 4 часов.





Незадолго до прибытия иранского самолета в Латакии приземлился самолет российских ВВС Ту-154.

Незадолго до вылета иранского самолета израильтяне атаковали с ливанской территории.

Ливанский портал El-Nashra  утверждает, что сирийцами был применен новый тип ракет - усовершенствованные комплексы “Панцирь”, и что им удалось сбить практические все крылатые ракеты, запущенные с израильских истребителей.


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