26.12 11:38 MIGnews.com

Дамаск был атакован после приземления иранского Боинга

New information shows that at the same time of the airstrike that the suspicious Fars Air Qeshm flight was in the air and then later the Mahan Air also took off. Seem the Fars Air Qeshm flight took off at 9:28pm. pic.twitter.com/ye7QoiIL68 — Seth Frantzman (@sfrantzman) December 25, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Израильский портал ynet сообщает одну из версий удара ВВС ЦАХАЛа по Дамаску минувшей ночью.Атака, как и несколько предшествовавших ей ударов, была связана с прибытием в Дамаск иранского военно-транспортного самолета. На нем, по всей видимости, перевозится современное вооружение для “Хизбаллы”.Речь идет о транспортном самолете Boeing 747 компании Air Qeshm, связанной с Корпусом стражей исламской революции.Самолет вылетел из международного аэропорта Тегерана в международный аэропорт Имама Хомейни. Оттуда он вылетел в международный аэропорт Дамаска, где он приземлился в 19:45. Иранский самолет вылетел обратно в Тегеран в 23:30. Всего самолет провел на земле менее 4 часов.Незадолго до прибытия иранского самолета в Латакии приземлился самолет российских ВВС Ту-154.Незадолго до вылета иранского самолета израильтяне атаковали с ливанской территории.Ливанский портал El-Nashra утверждает, что сирийцами был применен новый тип ракет - усовершенствованные комплексы “Панцирь”, и что им удалось сбить практические все крылатые ракеты, запущенные с израильских истребителей.