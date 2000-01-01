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YouTube 26.12 09:56   MIGnews.com

Турецкая армия: ИГ убило 30 гражданских в Эль-Баб

По меньшей мере, 30 мирных жителей были убиты и многие были ранены после того, как боевики террористической группировки ИГ совершило нападение на сирийский город Эль-Баб. Главной целью террористов было помешать гражданским убежать из города.

Боевики "Исламского Государства" совершили нападение на мирных жителей в воскресенье, 25 декабря. Об этом говорится в заявлении Генштаба Турции 26 декабря.

Сейчас город полностью окружен, а дорога из Эль-Баба в Алеппо находится под контролем военных Турции и бойцов “Свободной армии”. Турецкая армия начала операцию "Щит Ефрата" по освобождению сирийских городов четыре месяца назад, сообщает агентство Reuters.
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