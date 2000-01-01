26.12 10:04 MIGnews.com

Минобороны: определена траектория полета упавшего Ту-154

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Специалисты определили траекторию полета самолета Ту-154, который потерпел крушение. Об этом заявил замминистра обороны РФ Павел Попов."Специалисты определили траекторию полета Ту-154, поиски ведутся в 6 километрах", — приводит его слова РИА Новости.Тем временем на аэродроме Чкаловский в Москве приземлился самолет с телами погибших для проведения опознания и генетических экспертиз.Самолет пропал с радаров накануне в 05:40 вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, все они погибли. Согласно информации Минобороны, этим рейсом летели представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. А. Александрова, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).Спасатели обнаружили пока только 11 тел погибших, "черные ящики" до сих пор остаются не найденными.Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что версия теракта не является основной при расследовании причин катастрофы Ту-154 над Черным морем. По его словам, в качестве приоритетных версий рассматриваются техническая неисправность самолета и ошибка пилота.