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26.12 09:23   MIGnews.com

Мексика: На Рождество полиция обнаружила 6 отрезанных голов

На западе Мексики 25 декабря, в одном из штатов, правоохранительные органы обнаружили шесть отрезанных голов, а в соседнем регионе в тот же день были убиты семь человек. Отрезанные головы были найдены в городе Хикильпан-де-Хуарес в штате Мичоакан, как сообщает местная прокуратура.

Отмечается, что в последнее время в этом штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями. Пока ни опознать погибших, ни найти их тела не удалось.

Одновременно правоохранительные органы из соседнего штата Герреро сообщили об убийстве неизвестными двух семей в городе Атояк-де-Альварес. Согласно данным полиции, бандиты ворвались в дом и застрелили семейную пару и еще одну семью из пяти человек.

Из семи убитых трое оказались сотрудниками полиции. По предварительным данным, злоумышленники планировали убить одного из них в отместку за его борьбу с преступниками, но в итоге застрелили всех, кто был в доме в момент нападения, сообщает ВВС.
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