26.12 09:23 MIGnews.com

Мексика: На Рождество полиция обнаружила 6 отрезанных голов

Поделиться

Комментарии

На западе Мексики 25 декабря, в одном из штатов, правоохранительные органы обнаружили шесть отрезанных голов, а в соседнем регионе в тот же день были убиты семь человек. Отрезанные головы были найдены в городе Хикильпан-де-Хуарес в штате Мичоакан, как сообщает местная прокуратура.Отмечается, что в последнее время в этом штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями. Пока ни опознать погибших, ни найти их тела не удалось.Одновременно правоохранительные органы из соседнего штата Герреро сообщили об убийстве неизвестными двух семей в городе Атояк-де-Альварес. Согласно данным полиции, бандиты ворвались в дом и застрелили семейную пару и еще одну семью из пяти человек.Из семи убитых трое оказались сотрудниками полиции. По предварительным данным, злоумышленники планировали убить одного из них в отместку за его борьбу с преступниками, но в итоге застрелили всех, кто был в доме в момент нападения, сообщает ВВС.