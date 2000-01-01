26.12 10:07 MIGnews.com

Минобороны представило первый отчет о поисковой операции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спасателям, участвующим в поисково-спасательной операции на месте падения Ту-154, удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента самолета спустя сутки после падения лайнера близ Сочи. Об этом отчиталось Министерство обороны России.Предполагается, что Ил-76 военно-транспортной авиации доставит в Москву тела и 86 фрагментов.Как сообщается, поиск продолжается, но осложняется особенностями рельефа дна.По данным Минобороны, численность спасателей увеличена до 3,5 тысячи человек, они работают в три смены. Группировка самой операции усилена до 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов.Ведомство также сообщило, что специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств. Им удалось определить траекторию полета Ту-154.Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром в 25 декабря неподалеку от Сочи. Спустя несколько минут после взлета лайнер пропал с экранов радаров, а позднее его обломки были обнаружены в Черном море. На борту самолета Ту-154 вместе с членами экипажа находились 92 человека: коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова, который насчитывал 64 артиста, военнослужащие оборонного ведомства и девять журналистов — съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", которые следовали на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с наступающими новогодними праздниками.