26.12 08:45 MIGnews.com

Разбившийся самолет перед вылетом был технически исправен

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Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154, потерпевший катастрофу в воскресенье над Черным морем, был технически исправлен перед вылетом. передает ТАСС."Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", — сказал он.По его словам, командир экипажа, военный летчик первого класса майор Роман Волков неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в воскресенье в 05:27 по московскому времени, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер.На борту воздушного судна, разбившегося над Черным морем, находилось 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.