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пресс-служба Минобороны РФ 26.12 08:30   MIGnews.com

В аэропорту Сочи не было внештатных ситуаций

Сотрудники сочинского аэропорта сообщили, что в воскресенье, перед крушением Ту-154, не было никаких внештатных ситуаций, передает Интерфакс.

Принадлежащий Минобороны РФ самолет Ту-154, взлетевший с аэродрома в Адлере, исчез с радаров в воскресенье утром. На борту находились 92 человека. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Как сообщила сотрудница аэропорта, работа в воскресенье проходила в обычном режиме, аэропорт принимал и отпускал самолеты. Отмечается, что погода была нормальная.
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