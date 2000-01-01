26.12 08:30 MIGnews.com

В аэропорту Сочи не было внештатных ситуаций

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Сотрудники сочинского аэропорта сообщили, что в воскресенье, перед крушением Ту-154, не было никаких внештатных ситуаций, передает Интерфакс.Принадлежащий Минобороны РФ самолет Ту-154, взлетевший с аэродрома в Адлере, исчез с радаров в воскресенье утром. На борту находились 92 человека. По факту крушения возбуждено уголовное дело.Как сообщила сотрудница аэропорта, работа в воскресенье проходила в обычном режиме, аэропорт принимал и отпускал самолеты. Отмечается, что погода была нормальная.