26.12 08:25 MIGnews.com

Первая информация о причинах пожара на нефтезаводе в Хайфе

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По сообщениям в израильских СМИ, на протяжении ночи 15 пожарных бригад оставались в состоянии повышенной готовности на территории нефтезавода Хайфы.Все это время продолжались операции по охлаждению загоревшейся вчера емкости с горючим - с целью предотвращения повторного возгорания.Еще вчера, 25 декабря, началось расследование причин пожара. Команда следователей во главе с генерал-майором пожарной службы Роном Леви начала опрос рабочих и осмотр вещественных доказательств.Следователи предполагают, что причиной пожара стала человеческая ошибка в ходе осуществления ремонтных работ, которые проводились перед началом пожара на емкости.