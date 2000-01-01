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Первая информация о причинах пожара на нефтезаводе в Хайфе 26.12 08:25   MIGnews.com

Первая информация о причинах пожара на нефтезаводе в Хайфе

По сообщениям в израильских СМИ, на протяжении ночи 15 пожарных бригад оставались в состоянии повышенной готовности на территории нефтезавода Хайфы.

Все это время продолжались операции по охлаждению загоревшейся вчера емкости с горючим - с целью предотвращения повторного возгорания.

Еще вчера, 25 декабря, началось расследование причин пожара. Команда следователей во главе с генерал-майором пожарной службы Роном Леви начала опрос рабочих и осмотр вещественных доказательств.

Следователи предполагают, что причиной пожара стала человеческая ошибка в ходе осуществления ремонтных работ, которые проводились перед началом пожара на емкости.
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