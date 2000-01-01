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26.12 08:02   MIGnews.com

В Германии взорвали бомбу времен Второй мировой войны

Взрывотехники в немецком городе Аугсбурге обезвредили крупную авиабомбу времен Второй мировой войны. Перед операцией из города были эвакуированы более 50 тысяч жителей.

Британская бомба весом 1,8 тонн предположительно была сброшена на город во время авианалета в 1944 году и обнаружена 20 декабря в ходе строительных работ. Бомбу обезвредили через четыре часа.

Для проведения подрывных работ выбрали рождественский день, так как в будние часы это было бы сделать сложнее. Операция стала крупнейшей по масштабам эвакуацией из-за обезвреживания бомбы в стране с момента окончания Второй мировой.

Большинство немцев празднуют Рождество 24, а не 25 декабря, сообщает Би Би Си.
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