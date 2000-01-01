26.12 07:23 MIGnews.com

Израиль: изменения в движении поездов из-за ремонта путей

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Компания Израильские Железные Дороги сообщает о серьезных изменениях в графике движения поездов из-за необходимости срочного ремонта путей в районе Шфаим.На данном участке железнодорожное полотно было повреждено в результате того, что сошел с рельс грузовой вагон.Большинство изменений касаются следующих линий: Поезда Нагария-Беэр-Шева будут идти до станции Хоф Кармель, Беэр-Шева-Нагаря будут идти до Тель-Авив Хагана, поезда из Иерусалима и Ришон Ле-Циона будут идти до Хагана. На этих станциях пассажиры будут делать пересадку на поезда, идущие до конечного пункта назначения.