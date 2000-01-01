26.12 21:52 MIGnews.com

В Индии арестованы 4 по подозрения в изнасиловании туристки

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Индийские полицейские сообщили, что они арестовали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании американской туристки, которая приехала в Нью-Дели в начале этого года.Офицер полиции Ракеш Кумар сообщил, что подозреваемые гид и его помощники, водитель автомобиля и сотрудники гостиницы, были арестованы в понедельник, 26 декабря.Женщина подала в полицию заявление о том, что четверо мужчин изнасиловали ее после того, как она была под воздействием наркотиков в гостиничном номере в апреле. Они отрицали обвинения.Женщина вернулась в США и зарегистрировала заявление через электронную почту в комиссариате полиции Нью-Дели.Она вернулась в индийскую столицу в начале этого месяца, чтобы довести дело до конца.