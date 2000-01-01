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В Индии арестованы 4 по подозрения в изнасиловании туристки | Фото: Thinkstock26.12 21:52   MIGnews.com

В Индии арестованы 4 по подозрения в изнасиловании туристки

Индийские полицейские сообщили, что они арестовали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании американской туристки, которая приехала в Нью-Дели в начале этого года.

Офицер полиции Ракеш Кумар сообщил, что подозреваемые гид и его помощники, водитель автомобиля и сотрудники гостиницы, были арестованы в понедельник, 26 декабря.

Женщина подала в полицию заявление о том, что четверо мужчин изнасиловали ее после того, как она была под воздействием наркотиков в гостиничном номере в апреле. Они отрицали обвинения.

Женщина вернулась в США и зарегистрировала заявление через электронную почту в комиссариате полиции Нью-Дели.

Она вернулась в индийскую столицу в начале этого месяца, чтобы довести дело до конца.
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