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Официальный сайт МЧС РФ 27.12 06:30   MIGnews.com

У берега Сочи найден хвост и фрагмент двигателя Ту-154

В Черном море на месте крушения направлявшегося в Хмеймим пассажирского самолета обнаружена хвостовая часть Ту-154 с фрагментами двигателя, сообщает Минобороны России. Кроме того, подняты два крупных фрагмента авиалайнера.

На поверхность поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами, сообщает РИА Новости. Размер этого фрагмента 3,5 на 4,5 метра.

На месте катастрофы обнаружены фрагменты тел 80 человек. Двое погибших уже опознаны. Это командир экипажа самолета Ту-154 Роман Волков и помощница начальника департамента культуры Оксана Бадрутдинова.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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