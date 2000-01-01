26.12 21:18 MIGnews.com

Германия: Террорист попал во Францию через Лион

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Тунисец, подозреваемый в теракте в теракте на ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек на прошлой неделе, похоже, проник через Лион во Францию, когда он бежал из Италии, как сообщил французский судебный источник в понедельник, 26 декабря.На кадрах со съемки видеонаблюдения видно, как Анис Амри находился на вокзале Лион-Пар-Дье в четверг, 22 декабря ,и чиновники полагают, что он на станции, чтобы купить билет в Шамбери, как сообщил источник.Амри был застрелен недалеко от Милана в Италии в ночь на пятницу, 23 декабря, после того, как он наставил пистолет на полицейских, которые просили его показать его документы, удостоверяющие личность.Французские чиновники ведут расследование того, как он прибыл в Лион после нападения 19 декабря в Берлине. Напомним, что террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт.