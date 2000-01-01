26.12 20:41 MIGnews.com

Водолазы нашли тело командира разбившегося в Ту-154

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Водолазы подняли на поверхность тело командира самолета Ту-154, в минувшее воскресенье потерпевшего крушение над Черным морем, передает ТАСС со ссылкой на источник.По данным агентства, тело Романа Волкова нашли, когда поднимали крупные объекты фюзеляжа. Определить личность погибшего смогли по знакам отличия на форме.Также источник сообщил, что на поверхность подняты еще 70 фрагментов тел.Источник РИА Новости сообщает, что опознана также помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту было 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и журналисты федеральных телеканалов.ФСБ проверяет четыре основные версии катастрофы.