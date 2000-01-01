26.12 20:22 MIGnews.com

Госпитализирован духовный лидер Ашкенази

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Раввин Арон Лейб Штейнман, духовный лидер Ашкенази, не хасидской харедим общины, был госпитализирован в воскресенье вечером, 25 декабря, в больнице в Бней-Браке после легочной инфекции.В понедельник утром, 26 декабря, врачи сообщили, что 104-летний Штейнман уже в процессе восстановления, хотя он еще не был выписан.Раввин Арон Лейб Штейнман, как сообщается, находится в отделении интенсивной терапии, а медики внимательно следят за его состоянием. Он находится в сознании, дышит самостоятельно.