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Госпитализирован духовный лидер Ашкенази | Фото: Thinkstock26.12 20:22   MIGnews.com

Госпитализирован духовный лидер Ашкенази

Раввин Арон Лейб Штейнман, духовный лидер Ашкенази, не хасидской харедим общины, был госпитализирован в воскресенье вечером, 25 декабря, в больнице в Бней-Браке после легочной инфекции.

В понедельник утром, 26 декабря, врачи сообщили, что 104-летний Штейнман уже в процессе восстановления, хотя он еще не был выписан.

Раввин Арон Лейб Штейнман, как сообщается, находится в отделении интенсивной терапии, а медики внимательно следят за его состоянием. Он находится в сознании, дышит самостоятельно.
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