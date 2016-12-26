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Чудо в Цфате: девочка, утонувшая в джипе, пришла в себя 26.12 19:30   MIGnews.com

Чудо в Цфате: девочка, утонувшая в джипе, пришла в себя

В больнице Зив, Цфат случилось настоящее чудо: 3-летняя Басма Муса, тяжело раненная в результате падения джипа ее семьи в реку Иордан, пришла в себя.




Джип, в котором ехала семья Муса, соскользнул с моста в Иордан. Машина упала в реку с высоты трех метров. Девочка пять минут провела под водой. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Сегодня - к несказанной радости семьи и врачей Басма пришла в себя. Пока неясно поврежден ли мозг и нервная система девочки, но ее состояние улучшается.
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