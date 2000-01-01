26.12 19:17 MIGnews.com

Перегруз – новая версия крушения Ту-154

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Катастрофа Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за перегруза и отказа техники. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине – возможно, перегруза и технической неисправности – рухнул в море",– сказал собеседник агентства.Он добавил, что "на данном этапе версия теракта практически исключена". "Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию", – отметил источник.По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность. "Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", – подчеркнул источник.Касаясь версии некачественного топлива, он напомнил, что "одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты".Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая членов экипажа, Ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналистов и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.