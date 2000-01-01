26.12 17:19 MIGnews.com

Теракт в Нигерии: одну из террористок линчевала толпа

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Террористка-смертница атаковал рынок, на котором продавали скот, в понедельник, 26 декабря, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии. Майдугури больше других городов Нигерии пострадал за время 7-летнего повстанческого сопротивления, которое ведет исламистская военизированная группировка "Боко Харам".Полиция сообщила, что террористка, атаковавшая рынок в центральном районе Касува, была единственным человеком, погибшим в результате взрыва около 8:40 утра по местному времени.В заявлении полиции также сообщается, что вторая террористка, у которой была бомба, была казнена разгневанной толпой". Силы безопасности позже взорвали ее устройство.Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт, но есть все признаки того, что за атакой стоит "Боко Харам".