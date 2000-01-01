26.12 14:56 MIGnews.com

США: показ документального сериала о ку-клукс-клане отменен

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Американский телеканал A&E прекратил работу над документальным сериалом о ку-клукс-клане (ККК). Решение было принято после того, как выяснилось, что продюсеры картины платили членам радикальной организации за съемки в сериале, сообщает издание The Guardian.В заявлении телеканала говорится, что выплаты членам ККК является прямым нарушением политики A&E и принципов съемки документальных картин. Согласно политике всех американских телеканалов, при создании документальных фильмов, участники не должны получить денежного вознаграждения.Показ сериала отменили через 24 часа после того, как создатели изменили название "Поколение ККК" на "Спасаясь от ККК: Документальный сериал, разоблачающий ненависть в Америке".Как пишет газета, изменение название последовало после протестов активистов за защиту гражданских прав. Ранее телеканал утверждал, что не платили членам ку-клукс-клана за съемки.Сериал посвящен семьям видных деятелей ку-клукс-клана и их отношениям с членами организации. Премьера картины была запланирована на январь следующего года.