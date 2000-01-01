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Петах-Тиква: зарезал друга и вернулся на вечеринку | Фото: Thinkstock26.12 14:06   MIGnews.com

Петах-Тиква: зарезал друга и вернулся на вечеринку

В суде Петах-Тиквы предъявлено обвинение Йехиэлю Перецу, зарезавшему своего друга Ариэля Васа в ходе дембельской вечеринки.

Вечеринка была организована в частном доме в Петах-Тикве. Во время вечеринки завязалась драка, и несколько человек, включая Переца и Васу вышли из дома.

Васа начал проклинать Переца, схватил кирпич, и бросился на Переца - но его оттащили друзья.

Перец, однако, счел себя оскорбленным и не мог успокоиться. Он бросился на друга с ножом, и ударил его несколько раз. Васа скончался от полученных ранений. Перец, между тем, вернулся в дом и продолжил праздновать.

Полиция потребовала продлить срок предварительного содержания Переца под стражей до окончания судебного процесса.
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