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Flickr.com 26.12 15:51   MIGnews.com

В Алеппо найдены захоронения десятков сирийцев

В Алеппо обнаружены масштабные захоронения десятков жителей Сирии, которых подвергали пыткам, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, у многих отсутствуют части тел, большинство погибших застрелены в голову. Конашенков предположил, что это лишь начало, и подчеркнул, что все факты тщательно документируют как тяжелейшие военные преступления террористов, чтобы впоследствии предать максимальной огласке. Это, по словам представителя Минобороны, необходимо, "чтобы европейские покровители так называемых оппозиционеров в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные и осознавали свою ответственность за их зверства".

Также Конашенков отметил, что в восточном Алеппо по-прежнему нет "так называемых волонтеров-спасателей из "Белых касок", торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на Нобелевскую премию мира".

По данным российского военного ведомства, в Алеппо нашли семь больших складов с боеприпасами, три танка, две пушки и две реактивных системы залпового огня. По словам Конашенкова, перед уходом из города террористы заминировали улицы, входы в здания, автомобили и даже детские игрушки.

Ранее в освобожденных от боевиков районах Алеппо российские военные нашли множество фотографий и видеозаписей расправ над местными жителями, снятых самими террористами.
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