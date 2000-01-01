Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






пресс-служба Минобороны РФ 26.12 13:30   MIGnews.com

В ФСБ рассказали о четырех основных версиях катастрофы

По делу о падении самолета Ту-154 под Сочи проверяются четыре основные версии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По словам представителей ведомства, фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии, в настоящее время не обнаружено.

"Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета", — рассказали в ФСБ.

Ранее 26 декабря источник радиостанции "Говорит Москва" в аэропорту Сочи сообщил, что по итогам проверки топливо, которым заправляли упавший в Черное море самолет Ту-154, признано пригодным. Версия одновременного отказа трех двигателей самолета из-за некачественного топлива неоднократно высказывалась экспертами 25-26 декабря, однако официальных комментариев на этот счет не поступало.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:52
Папа Римский восхваляет христиан Ирака
16:21
Перебои в движении поездов: усилят работу автобусов
16:09
Тель-Авив: Cofix стал продавать дороже пяти шекелей
15:51
В Алеппо найдены захоронения десятков сирийцев
15:13
Герцог: "Нетаниягу приведет к разделу Иерусалима!"
14:56
США: показ документального сериала о ку-клукс-клане отменен
14:24
Голландский политик посоветовал Израилю игнорировать ООН
14:06
Петах-Тиква: зарезал друга и вернулся на вечеринку
13:45
"Левый" взгляд на террор
13:19
Либерман: конференция в Париже - новое дело Дрейфуса
13:14
Жена Эрдогана призвала первых леди государств помочь Сирии
13:06
3 израильтян обвинили в незаконной торговле органами
12:42
Берлинский террорист убеждал племянника убить дядю ради ИГ
12:40
Украденный сейф увезли на электрической инвалидной коляске
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus