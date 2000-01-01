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3 израильтян обвинили в незаконной торговле органами | Фото: Thinkstock26.12 13:06   MIGnews.com

3 израильтян обвинили в незаконной торговле органами

В понедельник, 26 декабря, суд Тель-Авива предъявил обвинения 3 израильтянам, которые занимались незаконной торговлей человеческими органами. По разным данным, троица работала как на территории Израиля, так и за границей. Жертвами преступников были больные мужчины и женщины, нуждающиеся в пересадке почки от живого донора.

Мошенники предлагали им провести операцию за очень крупные суммы денег. Троица действовала на территории Турции, Болгарии, Таиланда и на Филиппинах. За это время они провели 14 незаконных операций по пересадке почек.
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