26.12 12:42 MIGnews.com

Берлинский террорист убеждал племянника убить дядю ради ИГ

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Террорист, который ответственен за берлинский теракт на рождественской ярмарке, Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю ради террористической группировки "Исламское Государство", известное как ISIS.Таким образом, принесение дяди в жертву доказало бы верность племянника джихадистам. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на полицию Туниса.По словам источника издания, 24-летний тунисец послал деньги своему племяннику, чтобы он смог приехать в Европу перед совершением террористического нападения. Амри также принуждал 18-летнего родственника убить дядю в знак верности ISIS.Ранее власти Туниса сообщили, что арестовали трех подозреваемых, которые как предполагается, связаны с Анисом Амри. В пятницу, 23 декабря, была разоблачена террористическая ячейка, действовавшая в провинции Кейруан.Тогда было установлено, что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с Амри через Telegram.Напомним, что 19 декабря в Берлине на рождественской ярмарке произошел теракт. Грузовик, за рулем которого находился тунисец протаранил ярмарку, в результате чего погибли 12 человек и около 50 получили ранения.Позже объявленный в розыск Анис Амри был ликвидирован в перестрелке с полицией в Милане (Италия).