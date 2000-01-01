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26.12 12:16   MIGnews.com

В Москве эвакуировали три вокзала из-за угрозы взрыва

Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади в Москве после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Неизвестный сообщил в полицию о возможном взрыве на Ярославском вокзале днем в понедельник по телефону.

На место прибыли представители полиции и экстренных служб: спасатели, скорая помощь.

В настоящее время здания всех трех вокзалов проверяют кинологи с собаками. Посетителей и персонал эвакуировали. Полиция также ищет анонимного заявителя.
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