26.12 12:16 MIGnews.com

В Москве эвакуировали три вокзала из-за угрозы взрыва

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Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади в Москве после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.Неизвестный сообщил в полицию о возможном взрыве на Ярославском вокзале днем в понедельник по телефону.На место прибыли представители полиции и экстренных служб: спасатели, скорая помощь.В настоящее время здания всех трех вокзалов проверяют кинологи с собаками. Посетителей и персонал эвакуировали. Полиция также ищет анонимного заявителя.