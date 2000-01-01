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twitter.com26.12 11:56   MIGnews.com

ФБР поздравило с Рождеством, нарисованной открыткой в Paint

Федеральное бюро расследований в своем микроблоге в Twitter поздравило американцев с рождественскими праздниками. Федеральная правоохранительная структура США опубликовала рождественскую открытку, нарисованную в графическом редакторе рисунков и фотографий для Windows – Paint.


На "произведении искусства" изображен снеговик в шляпе на синем фоне со снежинками. А надпись гласит: "Счастливых праздников вашей семье от ФБР". В свою очередь это вызвало активную и позитивную реакцию у пользователей соцсети.








Никто не упустил момента отметит, что рисунок нарисован в графическом редакторе Paint. Однако как оказалось у пользователей отличное чувство юмора, благодаря чему под твиттом появились тысячи смешных комментариев. Например, один пишет "вот за что мы платим налоги", или "арестуйте себя за это". Другие же пользователи в ответ нарисовали все в том же Paint, открытки со снеговиком и новогодними елками.



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