26.12 10:39 MIGnews.com

В Тайване митингуют против легализации однополых браков

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В столице Тайваня Тайбэе тысячи жителей вышли к зданию парламента в знак протеста легализации однополых браков. В ходе митинга произошли также столкновения демонстрантов с правоохранительными органами – митингующие пытались прорваться в здание парламента.В свою очередь парламентский комитет рассмотрел предложения по легализации однополых браков. Было принято решение внести изменения к гражданскому кодексу. По словам демонстрантов, легализация однополых отношений уничтожит институт брака.Митинги против законодательных изменений проходили в столице и ранее в ноябре и декабре.Голосование по легализации однополых браков в парламенте намечено на февраль 2017 года. В случае принятия поправки, Тайвань может стать первой в Азии страной, в которой однополые союзы можно будет узаконить, сообщает ВВС.Тайвань является одной из самых толерантных к гомосексуализму стран Восточной Азии. Местные ЛГБТ-активисты на протяжении многих лет пытаются добиться легализации однополых союзов. В 2003 году тайваньские власти разработали законопроект, позволяющий регистрировать однополые браки и усыновлять детей.Но тогдашний президент Тайваня Ма Инцзю заявил, что изменения в закон должны одобрить жители острова. В итоге поправки не приняли.