26.12 11:37 MIGnews.com

Вспышка в небе произошла спустя полчаса после крушения

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Зафиксированная камерами наблюдения вспышка над Черным морем вблизи сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, передает Интерфакс."Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения", — рассказал он.Кроме того, предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва, источник в штабе назвал преждевременными.Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из пляжей вблизи аэропорта, где в небе видна яркая вспышка.Минобороны надеется обнаружить Ту-154 в течение 26 декабря.