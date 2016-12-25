Палестинцы устроили погром в церкви в Восточном Иерусалиме

За последние два года церковь неоднократно подвергалась нападениям, а недавно в ней устроили настоящий погром, и сожгли все, что было внутри.
Несмотря на вмешательство полиции палестинцы, утверждающие, что им принадлежат права собственности на здание, продолжают выживать из церкви христиан.
Член муниципального совета Иерусалима Арье Кинг заявил: “В Государстве Израиль существуют законы, согласно которым следует действовать, если у этих палестинцев вообще есть права на здание. По моему личному опыту, по характеру действий этих людей я могу сказать только одно - это не первый раз, когда они пытаются установить контроль над собственностью. Иногда такие действия предпринимаются против евреев, и вот теперь - против христиан”.