26.12 10:29 MIGnews.com

Палестинцы устроили погром в церкви в Восточном Иерусалиме

כך השתלטו פלסטינים על כנסייה במזרח ירושלים, הרסו אותה ושרפו את תכולתה. לתיעוד המלא שמביא @Yossi_eli >> https://t.co/i5Z4UMX2vj pic.twitter.com/FsIngYYpIl — חדשות 10 (@news10) December 25, 2016

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10-й канал израильского ТВ показал сюжет о конфликте вокруг церкви “Лехем Хахаим” в Восточном Иерусалиме.За последние два года церковь неоднократно подвергалась нападениям, а недавно в ней устроили настоящий погром, и сожгли все, что было внутри.Несмотря на вмешательство полиции палестинцы, утверждающие, что им принадлежат права собственности на здание, продолжают выживать из церкви христиан.Член муниципального совета Иерусалима Арье Кинг заявил: “В Государстве Израиль существуют законы, согласно которым следует действовать, если у этих палестинцев вообще есть права на здание. По моему личному опыту, по характеру действий этих людей я могу сказать только одно - это не первый раз, когда они пытаются установить контроль над собственностью. Иногда такие действия предпринимаются против евреев, и вот теперь - против христиан”.