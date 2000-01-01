26.11 20:48 MIGnews.com

Бойцы ЦАХАЛ пострадали на юге Израиля

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Военнослужащие ЦАХАЛ получили ранения в результате ДТП на юге Израиля.Об этом сообщает издание The Times of Israel.Уточняется, что авария произошла еще утром, 26 ноября, однако информацию было запрещено публиковать на тот момент, пока семьи пострадавших не были проинформированы.В результате, серьезные ранения получили двое военнослужащих. Их госпитализировали. Еще один военный получил легкие ранения.Военная полиция занялась расследованием инцидента. Выводы будут представлены генеральному военному адвокату.