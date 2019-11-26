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Вертолет ЦАХАЛ неожиданно загорелся | Фото:26.11 19:20   MIGnews.com

Вертолет ЦАХАЛ неожиданно загорелся

Во вторник, 26 ноября, на военно-транспортном вертолете ЦАХАЛа "Ясур" возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.

Уточняется, что в связи с ЧП вертолет был вынужден совершить аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама (Негев). По словам военных, на воздушном транспорте загорелся двигатель.

Пострадавших в результате инцидента не было. На месте происшествия работали пожарные. Причина аварии выясняется.



По данным "Аруц Шева", полицейское управление Негева сообщило, что правоохранители получили сообщение о военном вертолете, совершившим аварийную посадку на открытой местности на территории кибуца Рухама. Прибывшие на место полицейские помогли членам экипажа.

Тем временем, представители пожарной службы заявили, что команда со станций Рахат была предупреждена об аварийной посадке "Ясур".

"На данный момент мы потушили пожар, при этом удалось избежать жертв. Пожарные силы все еще проводят заключительные операции. На данном этапе инцидент расследуется несколькими должностными лицами, подробности будут предоставлены позже в соответствии с ходом расследования", – уточнили в ведомстве.


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