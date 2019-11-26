Во время землетрясения в Албании пострадали десятки человек
По данным Геологической службы США, в Албании произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла с эпицентром на глубине около 20 километров. Эпицентр находился недалеко от портового города Дуррес, расположенного примерно в 30 километрах от столицы страны Тираны.
Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, в результате землетрясения были разрушены несколько зданий. Об этом сообщает CNN.
Согласно информации, опубликованной пресс-службой албанского премьер-министра Эди Рамы, число жертв достигает по меньшей мере 14 человек, четверо из которых погибли в Дурресе, двое - в Тумане, еще один человек скончался в результате падения из окна здания в Курбине.
По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 325 человек получили повреждения разной степени тяжести, еще несколько человек пропали без вести.
Также сообщается, что ряд соседних с Албанией стран, включая Италию и Грецию, оказывают помощь в восстановительной операции. Кроме того поступили предложения о помощи от лидеров других европейских стран.