Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Во время землетрясения в Албании пострадали десятки человек 26.11 16:17   MIGnews.com

Во время землетрясения в Албании пострадали десятки человек

По данным Геологической службы США, в Албании произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла с эпицентром на глубине около 20 километров. Эпицентр находился недалеко от портового города Дуррес, расположенного примерно в 30 километрах от столицы страны Тираны.

Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, в результате землетрясения были разрушены несколько зданий. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой албанского премьер-министра Эди Рамы, число жертв достигает по меньшей мере 14 человек, четверо из которых погибли в Дурресе, двое - в Тумане, еще один человек скончался в результате падения из окна здания в Курбине.

По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 325 человек получили повреждения разной степени тяжести, еще несколько человек пропали без вести.

Также сообщается, что ряд соседних с Албанией стран, включая Италию и Грецию, оказывают помощь в восстановительной операции. Кроме того поступили предложения о помощи от лидеров других европейских стран.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:38
Нетаниягу и Эдельштейн призвали к единству
16:00
Кац: Гидеон Саар переступил красную черту
15:40
Египет не приемлет диктата
15:17
Организаторы ралли: мы против прокуроров, а не за Нетаниягу
15:10
В Британии продолжают искать пропавший с радаров самолет
14:39
На Западном берегу начались массовые демонстрации
14:07
Шакед призвала предотвратить выборы: левые придут к власти
14:01
Конфликт между Турцией и США выходит на новую стадию
13:28
Либерман: Нетаниягу формирует коалицию с ХАМАСом
13:21
Убийцу-историка Соколова могут упрятать в Матросскую тишину
13:10
Танковый обстрел из Египта: прямое попадание в Эшколь
13:00
Опрос в Ликуде: Саар оступит Нетаниягу в случае праймериз
12:36
В Мали погибли 13 французских солдат - крупнейшая потеря
12:03
Россия планирует предоставить Ирану заем в 5 млрд долларов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus