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У преступника украли деньги прямо во время ограбления | Фото:27.11 01:08   MIGnews.com

У преступника украли деньги прямо во время ограбления

В Южной Африке у преступника украли деньги прямо во время ограбления, сообщает издание Sky News. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

На записи видно как молодой человек угрожает продавцу одного из местных супермаркетов, требуя достать деньги из кассы. Когда сотрудник магазина соглашается, грабитель принимается резко складывать деньги в сумку, однако несколько банкнот выпадают на пол.

В этот момент, сзади подползает мужчина, который поспешно поднимает деньги с пола и стремительно уползает к выходу.

Видео стало вирусным в интернете. Многие пользователи сети пишут о карме, настигшей преступника, другие отмечают ловкость второго воришки. Тем не менее, полиция уже начала расследования инцидента и планирует скоро произвести аресты обоих мужчин.


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