26.11 15:10 MIGnews.com
В Британии продолжают искать пропавший с радаров самолет
В Британии продолжаются поисковые работы после исчезновения с радаров небольшого самолета – считается, что он разбился у берегов Уэльса.
Вертолет и лодки береговой охраны обыскивают район вокруг острова Паффин, пытаясь найти следы самолета.
Представитель береговой охраны рассказал, что получил просьбу о помощи незадолго до 12.50 в понедельник, пишет BBC
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Агентство морской и береговой охраны заявил, что поиск был начат после сообщения о том, что самолет исчез с радаров.
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