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В Мали погибли 13 французских солдат - крупнейшая потеря | Фото:26.11 12:36   MIGnews.com

В Мали погибли 13 французских солдат - крупнейшая потеря

Во вторник, 26 ноября, в Мали погибли 13 французских солдат, сражавшихся с джихадистами, в результате столкновения между двумя вертолетами. Это стало самой большой потерей французских войск в боевых действиях в регионе с момента вмешательства в 2013 году.

Во Франции насчитывается 4500 военнослужащих Бархейна, которые противодействуют исламистским мятежам в Сахельском регионе, где в последние годы участились случаи насилия со стороны боевиков, связанных с Аль-Каидой и "Исламским государством". Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что инцидент произошел из-за столкновения вертолетов.

Министерство обороны заявило, что были задействованы вертолеты "Тигр" и "Кугар", и операция проходила в центре Мали. "Они поддерживали коммандос из сил Бархейна, которые сражались с вооруженными террористами", - говорится в заявлении министерства.


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