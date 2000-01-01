26.11 12:01 MIGnews.com

Израильтянина едва не съела акула

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Израильтянин из города Цфат подвергся нападению акулы в пятницу, 22 ноября, сообщает издание Israel Hayom. Ханан Шауль поехал с компанией друзей отдохнуть на пляж города Хадера и поплавать с трубкой и маской.Мужчина разглядывал рыб, когда почувствовал, что что-то схватило его за ласту. Он сразу понял, что это была акула "Она была очень мощной. К счастью, она отгрызла только ласту, и на этом все закончилось. Однако последствия могли быть значительно хуже".Управление природы и парков Израиля предупреждало об опасности плавания возле электростанции, так как с декабря по апрель в этом районе можно наткнуться на акул. Шауль заплыл именно в те места. "Крайне важно соблюдать правила безопасности. Все могло закончиться плачевно"."Я плавал в девяти метрах от двух моих друзей. Кроме рыбаков в том районе больше никого не было. Я находился в мутной воде в 27 метрах от пляжа и уже направлялся к берегу", - вспоминает израильтянин. "Теперь я отношусь к правилам безопасности намного серьезнее. Например, я понял, что нельзя плавать в одиночку. Как правило, акулы реже нападают на группу людей."