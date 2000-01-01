Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Uber не продлили лицензию на перевозки в Лондоне 26.11 22:05   MIGnews.com

Uber не продлили лицензию на перевозки в Лондоне

В Лондоне власти не продлили лицензию Uber из-за ряда нарушений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров.

Регулятор "Транспорт для Лондона" (TfL) заявил, что он зафиксировал "закономерность сбоев" в работе приложения Uber, поэтому считает, что сейчас нет оснований для продления лицензии.

Uber назвал это решение "чрезвычайным и неправильным" и заявил, что обжалует его. У компании есть 21 день на обжалование. В течение этого времени она может продолжать работать, пишет Standard.

Ключевым нарушением, заявляет TfL, стало изменение в системах Uber, которая позволила неавторизованным водителям загружать свои фотографии в другие легальные учетные записи водителей и выполнять заказы от их имени. В результате около 14 тысяч поездок совершили незарегистрированные водители, добавили в TfL.

Еще одна ошибка - система позволяет уволенным или временно отстраненным водителям создавать учетные записи и выполнять заказы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:40
Сторонники Нетаниягу обвинили Ницана в коррупции
21:50
Регев разгневала сторонников Нетаниягу на митинге
21:34
Видео: перехват ракеты в Сдероте  
21:20
Обстрел из Газы: одна ракета перехвачена
21:06
Регев: не Саар принес 32 места "Ликуду"
21:01
Ракетная атака на юге Израиле
20:48
Бойцы ЦАХАЛ пострадали на юге Израиля
20:47
На ралли в поддержку Нетаниягу вышли более 5 тысяч человек
20:30
Мандельблитт раскритиковал Нетаниягу: ложь, угрозы и клевета
20:05
"Допросить Шая Ницана, арестовать Лиат Бен Ари"
19:42
Аббас: выборы состоятся, даже если Израиль против
19:08
Саад Харири решил отойти от дел
18:44
Израильские ученые: болезнь Альцгеймера можно побороть
18:17
В Кнессете ведутся секретные переговоры о правительстве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus