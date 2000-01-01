Убийцу-историка Соколова могут упрятать в Матросскую тишину
Дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко передали из Санкт-Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом рассказал адвокат обвиняемого в ее убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев.
Теперь самого экс-доцента СПбГУ могут перевести из "Крестов" в "Матросскую тишину", пишут СМИ.
По словам Почуева, этот перевод упросит работу следователям из столицы. Тем не менее, он серьезно увеличит "процессуальные издержки".
В частности, большинство следственных действий придется провести в Петербурге. В этом решении адвокат не видит смысла.