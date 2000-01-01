26.11 13:21 MIGnews.com

Убийцу-историка Соколова могут упрятать в Матросскую тишину

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Дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко передали из Санкт-Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом рассказал адвокат обвиняемого в ее убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев.Теперь самого экс-доцента СПбГУ могут перевести из "Крестов" в "Матросскую тишину", пишут СМИ.По словам Почуева, этот перевод упросит работу следователям из столицы. Тем не менее, он серьезно увеличит "процессуальные издержки".В частности, большинство следственных действий придется провести в Петербурге. В этом решении адвокат не видит смысла.