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Полицейская погоня в Герцлии: несколько пострадавших | Фото:26.10 08:22   MIGnews.com

Полицейская погоня в Герцлии: несколько пострадавших

Поздно вечером, 25 октября, три человека получили ранения в районе Герцлии после того, как машина в попытке оторваться от полиции врезалась в пять других авто на главной автомагистрали.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что умеренно ранена была женщина в возрасте около 30 лет, двое других получили легкие травмы. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские следили за транспортным средством на шоссе Аялон. При попытке скрыться от правоохранителей, и игнорируя требования остановиться, водитель превысил скорость и стал виновником сразу нескольких ДТП.

Позже водитель и пассажир скрылись с места происшествия пешком, полиция начала поиски.

Ранее в пятницу в результате ДТП по всей стране погибли четверо израильтян, в том числе двое подростков, которых сбили машины.


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