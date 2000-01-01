Полицейская погоня в Герцлии: несколько пострадавших

Уточняется, что умеренно ранена была женщина в возрасте около 30 лет, двое других получили легкие травмы. Пострадавших госпитализировали.
Полицейские следили за транспортным средством на шоссе Аялон. При попытке скрыться от правоохранителей, и игнорируя требования остановиться, водитель превысил скорость и стал виновником сразу нескольких ДТП.
Позже водитель и пассажир скрылись с места происшествия пешком, полиция начала поиски.
Ранее в пятницу в результате ДТП по всей стране погибли четверо израильтян, в том числе двое подростков, которых сбили машины.