26.10 07:25 MIGnews.com

Синагогу в Коннектикуте эвакуировали из-за "бомб"

UPDATE: The building at B’nai Israel was cleared by K-9 units and resolved that there was no threat. #BPD detectives are investigating the caller. Added PD officers will remain on site for services, and throughout the city, as a precaution and added security. pic.twitter.com/P5Isuqtq14 — Bridgeport Police (@bptpolice) October 25, 2019

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Вечером, 25 октября, синагога в Коннектикуте была экстренно эвакуирована после получения информации о двух бомбах.Об этом сообщает местная полиция в Twitter.Людей благополучно вывели из здания в Бриджпорте, где провели профессиональную проверку. Как позже выяснилось, никаких бомб и угрозы для жизни прихожан не было. В связи с этим инцидентом полиция занялась поисками звонящего "минера"."Дополнительные сотрудники останутся на месте для обслуживания и по всему городу в качестве меры предосторожности и безопасности", – сказано в заявлении полиции.Это происшествие произошло на фоне годовщины расстрела 11 прихожан в синагоге Питтсбурга. Бриджпорт также принял участие в серии мероприятий солидарности по всем штатам.