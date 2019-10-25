Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Синагогу в Коннектикуте эвакуировали из-за `бомб` | Фото:26.10 07:25   MIGnews.com

Синагогу в Коннектикуте эвакуировали из-за "бомб"

Вечером, 25 октября, синагога в Коннектикуте была экстренно эвакуирована после получения информации о двух бомбах.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Людей благополучно вывели из здания в Бриджпорте, где провели профессиональную проверку. Как позже выяснилось, никаких бомб и угрозы для жизни прихожан не было. В связи с этим инцидентом полиция занялась поисками звонящего "минера".

"Дополнительные сотрудники останутся на месте для обслуживания и по всему городу в качестве меры предосторожности и безопасности", – сказано в заявлении полиции.

Это происшествие произошло на фоне годовщины расстрела 11 прихожан в синагоге Питтсбурга. Бриджпорт также принял участие в серии мероприятий солидарности по всем штатам.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:58
Балад не поддержит правительство Ганца
07:10
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
06:20
Определена лучшая поза для фотографий
05:07
Netflix представил финальный трейлер фильма «Король»  
03:39
Названа причина облысения у мужчин
02:30
Медики увязали погоду с обострением хронической боли
01:19
Греков чуть не отравили ураном
00:12
Эрдоган будет судиться с журналистами из-за "оскорбления"
23:29
Во Франции дали добро на употребление марихуаны в медцелях
22:20
СБ США вызвали на допрос рэпера Eminem из-за песни о Трампе
21:59
Гутерриш о протестах по всему миру: нарастает угроза
21:41
Патрушев: зарубежные спецслужбы ищут слабые места РФ
21:17
Волна смертельных ДТП в Израиле: четверо погибших
20:57
Протесты в Ливане: сторонники Хизбаллы избили демонстрантов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus