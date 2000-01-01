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Женщина засмотрелась в смартфон и упала под поезд в метро | Фото:27.10 04:50   MIGnews.com

Женщина засмотрелась в смартфон и упала под поезд в метро

Жительница испанского города Мадрид упала под поезд на станции местного метрополитена, засмотревшись в экран самртфона. Инцидент запечатлила камера видеонаблюдения. Запись выложило издание Mirror.

Женщина услышала шум приближающегося поезда и решила подойти поближе к краю платформы, однако не заметила, что она закончился и упала вниз. Случай произошел на станции метро Estrecho.

Пресс-служба подземки позднее выпустила заявление, где сообщила, что женщина осталась жива и не пострадала. Однако не совсем понятно как разрешилась ситуация - то ли поезд успел во время затормозить, то ли женщина смогла лечь в безопасной зоне. Тем не менее, пользователи соцсетей возмутились и невнимательностью женщины, и халатностью руководства метро, которое должно установить защитные экраны на всех станциях.




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