Случайные прохожие смогли остановить грабителя и избить его
В Великобритании случайные прохожие остановили одного из преступников, который был участников грабежа. Свидетели преступления сбили его с ног и принялись избивать. Затем они вызвали полицию, которая арестовала злоумышленника по прибытию на место происшествия. Об этом сообщает SkyNews.
Горе грабитель был одним из трех подозреваемых в грабеже в Шепердс-Буш, на западе Лондона.
Преступники выбежали на улицу и разбили витрину одного из ювелирных магазинов, сообщается в заявлении. На видео, снятом одним из очевидцев видно, как прохожие блокировали путь одному из грабителей и повалили его с ног. Двое других успели скрыться с места преступления с кувалдой и сумками в руках.
"В настоящее время ведутся расследования, чтобы найти по меньшей мере двух других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия." - сообщается в зявлении полиции.