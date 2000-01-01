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Случайные прохожие смогли остановить грабителя и избить его | Фото:27.10 06:03   MIGnews.com

Случайные прохожие смогли остановить грабителя и избить его

В Великобритании случайные прохожие остановили одного из преступников, который был участников грабежа. Свидетели преступления сбили его с ног и принялись избивать. Затем они вызвали полицию, которая арестовала злоумышленника по прибытию на место происшествия. Об этом сообщает SkyNews.

Горе грабитель был одним из трех подозреваемых в грабеже в Шепердс-Буш, на западе Лондона.

Преступники выбежали на улицу и разбили витрину одного из ювелирных магазинов, сообщается в заявлении. На видео, снятом одним из очевидцев видно, как прохожие блокировали путь одному из грабителей и повалили его с ног. Двое других успели скрыться с места преступления с кувалдой и сумками в руках.

"В настоящее время ведутся расследования, чтобы найти по меньшей мере двух других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия." - сообщается в зявлении полиции.


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