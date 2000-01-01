Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Фатальные выходные: на дорогах Израиля погибли 6 человек 26.10 20:43   MIGnews.com

Фатальные выходные: на дорогах Израиля погибли 6 человек

За минувшие выходные в результате ДТП на дорогах Израиля погибли шесть человек.

Четыре человека погибли в пятницу, в течение считанных часов. После полудня в Иерусалиме машина сбила мотоциклиста. Он скончался на месте. Некоторое время спустя машина сбила 15-летнего подростка, ехавшего на электрическом скутере в Ашдоде. Он также скончался.

В дополнение к этому мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе №20. Мотоциклист умер, три пассажира машины были эвакуированы в больницу с легкими ранениями. Примерно в то же время 14-летний подросток из Дейр эль-Амад, ехавший на электрическом велосипеде, был сбит на дороге 8544 в Галилее. Он скончался от полученных ранений в больнице.

В шабат 60-летний мужчина погиб в Тайбе после того, как перевернулся на трактороне. Ранее 30-летняя женщина погибла в результате столкновения частной машины и автобуса на шоссе 781 близ Абелем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:05
Новый скандал на почве "исламофобии" во Франции
20:11
Ганц предложит Нетаниягу "копромиссную сделку"
19:13
Палестинцы бойкотируют антиизраильский план Штайе
18:41
Израиль выиграл золото на чемпионате мира по кикбоксингу
18:13
Мятежники рохинджа захватили десятки военных входе рейда
17:28
ЦАХАЛ обстрелял подозрительную машину возле Газы
17:03
Аль-Ахбар: ХАМАС усилил слежку за силами ЦАХАЛа
16:29
Профессор Техниона скончался после взрыва в лаборатории
16:12
Индия: студенты сдавали экзамен с коробками на голове
15:20
В Ираке проходят протесты после гибели 40 демонстрантов
14:38
На дом офицера ШАБАСа совершено нападение
13:36
Дефицит сливочного масла в Израиле: что происходит
12:28
В России хотят свой аналог Евровидения
12:02
Скоро Иран сможет вновь закупать оружие: чем это опасно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus