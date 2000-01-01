26.10 20:43 MIGnews.com

Фатальные выходные: на дорогах Израиля погибли 6 человек

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За минувшие выходные в результате ДТП на дорогах Израиля погибли шесть человек.Четыре человека погибли в пятницу, в течение считанных часов. После полудня в Иерусалиме машина сбила мотоциклиста. Он скончался на месте. Некоторое время спустя машина сбила 15-летнего подростка, ехавшего на электрическом скутере в Ашдоде. Он также скончался.В дополнение к этому мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе №20. Мотоциклист умер, три пассажира машины были эвакуированы в больницу с легкими ранениями. Примерно в то же время 14-летний подросток из Дейр эль-Амад, ехавший на электрическом велосипеде, был сбит на дороге 8544 в Галилее. Он скончался от полученных ранений в больнице.В шабат 60-летний мужчина погиб в Тайбе после того, как перевернулся на трактороне. Ранее 30-летняя женщина погибла в результате столкновения частной машины и автобуса на шоссе 781 близ Абелем.